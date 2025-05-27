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        Konya'da otomobille elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:28
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        Konya'da otomobille elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobille elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H .T. idaresindeki 07 ASV 114 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi, 41147 Nolu Sokakta, R.Ç'nin kullandığı elektrikli golf aracı ile çarpıştı.

        Otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

        Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile bisiklette yolcu olarak bulunan S.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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