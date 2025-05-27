Konya'da bir evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çalındı
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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