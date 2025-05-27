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        Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yılına özel "Cazın Kartalları Orkestrası" izleyiciyle buluşacak

        Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yılı dolayısıyla Konya'da "Cazın Kartalları Orkestrası" konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:28
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        Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yılına özel "Cazın Kartalları Orkestrası" izleyiciyle buluşacak
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        Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yılı dolayısıyla Konya'da "Cazın Kartalları Orkestrası" konseri düzenlenecek.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde 1 Haziran Pazar günü saat 20.00'de düzenlenecek konserde ilk kez yayınlanacak Türk Yıldızları ve SoloTürk'e ait görüntüler, izleyenleri hem gururlandıracak hem duygulandıracak.

        Şehit aileleri ve gaziler yararına düzenlenen, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak konserde ayrıca gökyüzünün gururu Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün imzalı özel posterleri de hediye edilecek.

        Konser sonrası düzenlenecek imza etkinliğinde, katılımcılara kahraman pilotlarla birebir temas kurma fırsatı sağlanacak.

        Biletler, Biletix'ten temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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