Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 34 DPV 696 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Veli Caddesi Tapu Kavşağı'nda E.K'nin kullandığı 07 CAH 369 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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