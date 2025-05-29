17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", altıncı​​​​​​​ gününde de etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

William Shakespeare'in yazdığı Özdemir Nutku'nun çevirdiği ve Vlad Alexandru Trifaş'ın yönetmenliğini yaptığı Othello, seyirciden büyük beğeni topladı.

Festival kapsamında Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosunun "Rüya" adlı çocuk oyunu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde ise İstanbul Devlet Tiyatrosunun "80 Günde Devr-i Alem" oyunu sahnelendi.

Festivalde yarın da saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu ekibinin "Meddah ve Cellat" gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu ekibinin "12 Öfkeli" oyunu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun "80 Günde Devr-i Alem" oyunu ile aynı merkezde Ankara Devlet Tiyatrosunun "Kerbela" oyunu sahnelenecek.