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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, halk eğitim merkezlerinin yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:31
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, halk eğitim merkezlerinin yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

        Akpınar ve ilçe protokolü Üzümlü Mahallesi'nde yıl sonu sergisinin açılışını yaptı.

        Akpınar, burada, çalışmalarda emeği olan eğiticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Akpınar ve beraberindekiler sergileri gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

        - Beyşehir'de lise öğrencilerinden Gazze'ye yardım seferberliği

        Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerince Gazze halkına yardım edebilmek için yardım kermesi düzenlendi.

        Fetullah Bayır Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen kermese resmi ve sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler katıldı.

        Okul Müdürü İrfan Karabacak, kermesten iki saat içinde elde edilen 53 bin liralık gelirin tamamının bir yardım kuruluşu aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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