AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Konya'da İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, bütün şehirleri gezeceklerini, ekim ya da kasımda Kültür Sanat Şurası gerçekleştireceklerini söyledi.

Yayman, Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda, Konya'da kültür sanat erbabıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Yereldeki sanatçıların korunması, kültür erbabının muhafaza edilmesi ve onlara değer verilmesinin ancak güçlü bir yerel yönetimle mümkün olacağını aktaran Yayman, "Biz bu buluşmayı sadece şehir veya STK buluşması olarak görmüyoruz. Meşvereti, istişareyi, estetiği, sanatı, kültürü, geleceği, sinemayı, müziği, hat ve tezhibi konuşmak için buradayız. Türkiye'deki refah düzeyinin yükselmesine bağlı olarak insanların kültürü, sanatı keşfetmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.

- "Ekim ya da kasım ayında Kültür Sanat Şurası yapacağız"

Yayman, kültür ve sanat olmadan bir toplumun ileri gitmesi mümkün olmadığını, dijitalleşen kültür endüstrisi ve gençlerin yeni eğilimlerinin çok iyi okunması gerektiğini vurguladı.

Başkanlığın programı kapsamında şehirleri ziyaret edeceklerine değinen Yayman, "Konya'dan başladığımız yolculukta bütün şehirlerimizi dolaşarak buradan aldığımız ilhamla, fikirlerle ekim ya da kasım ayında Kültür Sanat Şurası yapacağız. Bu noktada milletimizin taleplerini Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğiz. Biz arkeolojiden sanata, mimariden şehirciliğe ve sanattan estetiğe her konuda her türlü fikre açık olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu fikir alışverişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sanatı ve kültürü siyasetin üstünde bir konu olarak görüyoruz"

Yayman, "Muhafazakarların kültürü, sanatı mı olur'? diye hadsizce açıklamaları görüyoruz." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Olimpos Dağı'nın çocuklarının bu ülkenin örfünün, dininin, milli değerlerini ve kültürünü anlamasını asla beklemiyoruz. Onların hayran oldukları kültür belli. Birtakım afilli sözlerle ortaya çıkarak, 'Onlar kültür, sanat, üretemezler.' diyenlerin Konya'ya gelip bakmalarını istiyoruz. Hazreti Mevlana'nın türbesine bakmalarını istiyoruz. Selimiye Camisi'ni görmelerini istiyoruz. Göç yolunda sakatlanan leylekler için kurulan leylek vakıf hanelerini ve binalarımızın en güzel yerlerini süsleyen kuşhaneleri görmelerini istiyoruz. Ama onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Kendi içinde bulundukları çıkmazı, bu milletin değerleriyle kavgalı olma hallerini birtakım iftiralarla kapatmak istiyorlar. Biz bu zihniyetin bu milletin tarihiyle, diniyle, gelenekleriyle ve örfüyle kavgalı olduğunu biliyoruz. Görmek istiyorsan Anadolu'ya çıkarsın ve Anadolu irfanını, hikmetini, birlikte yaşama pratiğini, hoşgörüsünü görürsün. Biz, sanatı ve kültürü siyasetin üstünde bir konu olarak görüyoruz."