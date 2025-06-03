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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde mahalle sayısı 68'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:49
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde mahalle sayısı 68'e ulaştı.

        Beyşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kurulan Ali Akkanat Mahallesi'yle ilçenin büyüyüp geliştiği belirtildi.

        Açıklamada, yeni kurulan mahalleye seçim yapılıncaya kadar Hacıakif Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akbulut'un vekaleten muhtar olarak görevlendirildiği ifade edildi.

        - Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde denetimler sürüyor

        Beyşehir Gölünde su ürünleri yasağı devam ederken kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetimler sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamında göl kıyılarında denetim gerçekleştirildi.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Göl ve iç su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        - Beyşehir'de yağmur duası yapıldı

        Beyşehir ilçesinde mahalle sakinleri yağmur duası yaptı.

        Çukurağıl Mahallesinde muhtarlığın öncülüğünde yağmur duası programı düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Enes Aktaş’ın yaptırdığı yağmur duasında hep birlikte ellerini semaya açtı, bölgedeki rahmetin devamı ile ekinleri için bolluk bereket diledi.

        Duanın ardından yemek ikramı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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