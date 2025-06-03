Beyşehir'den kısa kısa

İlçe Müftüsü Enes Aktaş’ın yaptırdığı yağmur duasında hep birlikte ellerini semaya açtı, bölgedeki rahmetin devamı ile ekinleri için bolluk bereket diledi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Göl ve iç su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamında göl kıyılarında denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada, yeni kurulan mahalleye seçim yapılıncaya kadar Hacıakif Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akbulut'un vekaleten muhtar olarak görevlendirildiği ifade edildi.

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