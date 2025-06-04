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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kuş yuvaları yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:13
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kuş yuvaları yaptı.

        Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğe dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdikleri "Her kuşa bir yuva" projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerden kuş yuvaları üretti.

        Hazırlanan yuvalar, kampüste belirlenen ağaçlık alanlara yerleştirdi.

        - Gençlik Merkezi öğrencilerinden Beyşehir'e ziyaret

        Konya Selçuklu Müftülüğü İKRA'R Gençlik Merkezi öğrencileri için Beyşehir ilçesinde gezi programı düzenlendi.

        Etkinlikte, öğrenciler tarihi Eşrefoğlu Camisi, Suffe Gençlik Merkezini ve Beyşehir Gölünü ziyaret etti.

        Programda, Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş da öğrencilerle bir araya geldi, bölgenin manevi değerleri hakkında bilgi verdi.

        - Beyşehir'de kurban bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ve iş yerleri denetlendi.

        Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

        Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

        - Beyşehir'de domates güvesiyle mücadele çalışmaları başladı

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede sebze ekili alanları kontrol etti.

        Olası hastalık ve zararlı kontrollerini yapan ekipler, ekili alanlara domates güvesi tuzakları yerleştirdi.

        İncelerde, domates, patlıcan, biber yetiştiriciliği yapılan sera ve tarlalarda kontrol edildi, fide gelişimleri incelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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