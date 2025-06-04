Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki sincap türünü satışa çıkaran kişi gözaltına alındı

        Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü internet üzerinden satışa çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki sincap türünü satışa çıkaran kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü internet üzerinden satışa çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde bir kişinin nesli tükenme tehlikesi altındaki sincapları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit etti.

        Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 sincap ele geçirdi.

        Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da "Sağlıklı Gelecek İçin Sporla Güçlen" projesi başlıyor
        Konya'da "Sağlıklı Gelecek İçin Sporla Güçlen" projesi başlıyor
        Seydişehir'de "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlen...
        Seydişehir'de "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlen...
        Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliğine katıldı
        Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliğine katıldı
        Kulu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kulu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Konyaspor başkanlığı için ilk aday belli oldu
        Konyaspor başkanlığı için ilk aday belli oldu