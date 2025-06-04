Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki sincap türünü satışa çıkaran kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde bir kişinin nesli tükenme tehlikesi altındaki sincapları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit etti.

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