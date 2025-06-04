Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay:

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı belediyelerin TDBB'den ayrılma kararı almasına ilişkin, "CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın bu konudaki açıklaması tam bir bilgisizlik örneğidir. Amacı sadece konuşmak ve eleştirmek olanlar, zahmet edip yapılanlara baksa hatalarını anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde TDBB üzerinde bazı polemikler yapıldığını belirtti.

Merkezi İstanbul'da bulunan TDBB'nin 31 farklı ülkeden 1200'e yakın üye belediyesiyle faaliyet gösterdiğini bildiren Altay, Birliğin temel gayesinin ortak tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyarak yaşatmak, yerel yönetimler arasında bilgi, görgü ve deneyim paylaşımını artırmak, şehircilik alanında sürdürülebilir kalkınma modellerini desteklemek olduğunu aktardı.

Altay, TDBB'nin, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak için somut ve etkili projeler yürüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TDBB, Türk dünyasının ortak sesi, dayanışma platformu ve vizyoner bir temsilcisi olarak, şehirlerin gelişimine yön veren, yerel düzeyde ortak akıl ve ortak değerler çerçevesinde işbirliğini güçlendiren kapsayıcı bir yapıdadır. Kültürel etkinlikler, gençlik ve spor organizasyonları, sosyal yardım projeleri gibi pek çok faaliyetle şehir yaşamına doğrudan katkı sunmaktadır. TDBB'nin faaliyetleri sadece Filistin ve KKTC ile sınırlı kalmayıp, diğer üye ülkelerde de kültürel ve sosyal katkılarla sürdürülmektedir."

- "Gazze'ye 3 milyon 260 bin dolarlık bir yardım kampanyası düzenledik" Geçen yıl desteklenen etkinliklere ilişkin bilgi veren Altay, "Gazze'ye 3 milyon 260 bin dolarlık bir yardım kampanyası düzenledik. Bunlara ek olarak TDBB, üye belediyeler arasında kardeş şehir ilişkileri kurulması için de koordinasyon sağlamaktadır. Sadece 2024 yılında Azerbaycan, Bosna Hersek, KKTC ve Kırgızistan'daki belediyelerle pek çok kardeş şehir ilişkisi kurulmasına, Balkan ülkelerinde meslek edindirme kursları açılmasına vesile olmuştur. Sonuç olarak TDBB'nin sağladığı faydaların çok küçük bir kısmını yansıtan bu faaliyetler bile TDBB'nin Türk dünyasındaki yerel yönetimler arasında işbirliğini güçlendirme, kültürel mirası koruma ve sosyal dayanışmayı artırma misyonunu ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Altay, TDBB'nin, KKTC'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Birlik ve Konya Büyükşehir Belediyesinin, Kapalı Maraş'ın yeniden inşa sürecine çevre düzenleme çalışmalarıyla katkı sağladığını aktardı.