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        Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 08:01 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:01
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        Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Konya'da sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluştu.

        Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği kentte bayram namazını Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde kıldı.

        - Karaman

        Karaman'da cemaat, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.

        Aktekke Camisi'nde vaazın ardından bayram namazı kılındı, cemaat okunan duaya eşlik etti.

        Namaz sonrası Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile protokol üyeleri, cemaatle bayramlaştı.

        - Aksaray

        Aksaray'da Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

        Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

        Ulu Cami'deki bayram namazı sonrasında protokol, cemaatle bayramlaştı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Selçuklu Camisi'nde cemaat saf tutarak bayram namazını kıldı, hutbenin ardından dua edildi.

        Bayram namazı sonrası cemaat bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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