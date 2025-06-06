Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği kentte bayram namazını Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde kıldı.

Konya'da sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluştu.

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