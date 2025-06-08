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        Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:34
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        Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarındaki kavgada arkadaşı Hüseyin A'yı bıçaklayarak öldüren M.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında M.K. (37), tartıştığı arkadaşı Hüseyin A'yı (32) bıçaklayarak kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınmıştı.​​​​​​​ Hüseyin A'nın, Kurban Bayramı için İstanbul'dan Seydişehir'e geldiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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