Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarındaki kavgada arkadaşı Hüseyin A'yı bıçaklayarak öldüren M.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında M.K. (37), tartıştığı arkadaşı Hüseyin A'yı (32) bıçaklayarak kaçmıştı.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınmıştı. Hüseyin A'nın, Kurban Bayramı için İstanbul'dan Seydişehir'e geldiği öğrenilmişti.
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