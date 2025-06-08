Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınmıştı.​​​​​​​ Hüseyin A'nın, Kurban Bayramı için İstanbul'dan Seydişehir'e geldiği öğrenilmişti.

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