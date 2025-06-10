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        Afet öncesi bilinçlendirmeyi hedefleyen "e-afet" uygulaması, sonrasında da yol gösterecek

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da gıda sektöründe faaliyet gösteren lojistik firması, sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği "e-afet" uygulamasıyla, afetlere karşı bilinci artırmayı, afetzedelere destek olup, sağlıklı lojistik trafiği sağlamayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:25
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        Afet öncesi bilinçlendirmeyi hedefleyen "e-afet" uygulaması, sonrasında da yol gösterecek
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da gıda sektöründe faaliyet gösteren lojistik firması, sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği "e-afet" uygulamasıyla, afetlere karşı bilinci artırmayı, afetzedelere destek olup, sağlıklı lojistik trafiği sağlamayı amaçlıyor.

        Konya'daki lojistik firmasının sahibi Kıvanç Kalın, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde gece gündüz demeden Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta hizmet verdiklerini söyledi.

        Bu çalışmaları sayesinde lojistik, tüketim ürünleri, insani ihtiyaçlar gibi konularda farkındalıklarının arttığını ifade eden Kalın, "Geliştirdiğimiz e-afet yazılımının fikri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıktı. O günden sonra başladığımız çalışmalarla insanlarımızı daha rahatlatıcı, daha bilinçlendirici, afetler karşısında daha güçlü hale getirebilecek bir yazılım oluşturduk." dedi.

        Kalın, "e-afet" yazılımıyla öncelikli amaçlarının, eğitici içeriklerle toplumu muhtemel afet senaryolarına karşı hazırlamak olduğunu belirterek, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak uygulamayı daha kapsamlı hale getirmek istediklerini bildirdi.

        Yazılım ekibinin, afet durumlarında iletişim kanallarının çökmesi ihtimalini göz önünde bulundurduğunu ve yapay zeka tabanlı bir uygulama geliştirdiğini anlatan Kalın, şöyle konuştu:

        "Afet durumlarında teknoloji çökebiliyor. Teknoloji çöktüğünde de uygulamanın kullanılması gerekiyor. İnternetin, telefon operatörlerinin, elektriğin olmadığı zamanlarda çevrim dışı çalışan uygulama, afetzedelerin güvenli alanlara gidebilmesini, iletişim kurabilmesini, insani ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlıyor. Enkaz altında kalınmışsa, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği frekansta bir ses yayma özelliği bulunuyor. Yine çevrim dışı olarak bluetooth ile arama kurtarma ekiplerine ulaşabilme imkanı bulunuyor. Harita altyapısıyla mahalle mahalle yol gösteriyor."

        - "Yapay zeka entegrasyonuyla daha iyi hale geldi"

        Afetle mücadelenin bilinçlenmeyle başladığını, bunun için afetlerden önce ne gibi önlemler alınabileceği, nelerle karşılaşılabileceği, afet durumunda neler yapılabileceği, kriz durumlarıyla başa çıkma gibi konularda bilgilendirici, eğitici içerikler oluşturduklarını dile getiren Kalın, şunları kaydetti:

        "Uygulamayı deprem sonrası düşünme sürecimizle birlikte 2024'te tamamladık. Araştırma sürecimizde önemli eğitimcilerimizden destek aldık. Afet yönetimini sağlayacak verileri girdik. Yapay zeka entegrasyonuyla uygulamamız daha iyi hale geldi. Mesela yapay zeka, afetin olduğu bölgenin ihtiyaçları, nüfusu, coğrafi şartları gibi bazı kriterleri kendiliğinden belirleyip, bunun lojistiğini gerçekleştirecek. Uygulama, şimdilik android işletim sistemli telefonlara 'e-afet.com' üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Diğer işletim sistemi için de çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede o da kullanıma girecek. Hedefimiz, önce yerel yönetimler daha sonra merkezi yönetimlerle bu uygulamayı geliştirip onların öngörüleri, istekleri doğrultusunda en iyi hale getirmek."

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