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        Seydişehir'de yayla şenlikleri

        Seydişehir ilçesinde geleneksel olarak yayla şenlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:37
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        Seydişehir'de yayla şenlikleri
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        Seydişehir ilçesinde geleneksel olarak yayla şenlikleri gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dikilitaş, Çavuş ve Tepecik mahallelerinde düzenlenen yayla şenliklerine katıldı.

        Ustaoğlu, yayla şenliklerinin memleketten ayrılan vatandaşların birbirleriyle kaynaşması ve buluşması için bir vesile olduğunu kaydetti.

        Belediye olarak ellerinden geldiğince kırsal mahallelerle birlikte hareket ettiklerini belirten Ustaoğlu, "Bu yaylalar, bu köyler bizim doğduğumuz yerlerdir. Sizlerin güler yüzlerini görmek, samimi davranışlarınızı gözlemlemek bizlere huzur ve mutluluk veriyor. Yayla şenlikleri yıllardır yapılıyor." dedi.

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