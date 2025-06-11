Konya Turizm Master Planı Çalıştayı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, çalıştayın Konya'nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve daha çok turist çekmek için strateji geliştirme açısından önemli olduğunu söyledi.

Çalıştayın Konya'nın potansiyelini görmek açısından önemli veriler kaydettiğini vurgulayan Akın, "2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı'nın da turizm hedeflerine ulaşılması ve şehrimizin marka değerini artırarak, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hususunda büyük rolü olacaktır. Konya'nın birlikteliği, beraberliği, turizmde de Konya'yı hak ettiği noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

- "Konya'ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil, vücudunuz da doyar"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın turizm potansiyelini artırmak için yürütülen çalışmaların henüz başında olduklarını dile getirdi.