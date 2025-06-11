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        Konya Turizm Master Planı Çalıştayı yapıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:56
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        Konya Turizm Master Planı Çalıştayı yapıldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, çalıştayın Konya'nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve daha çok turist çekmek için strateji geliştirme açısından önemli olduğunu söyledi.

        Çalıştayın Konya'nın potansiyelini görmek açısından önemli veriler kaydettiğini vurgulayan Akın, "2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı'nın da turizm hedeflerine ulaşılması ve şehrimizin marka değerini artırarak, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hususunda büyük rolü olacaktır. Konya'nın birlikteliği, beraberliği, turizmde de Konya'yı hak ettiği noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

        - "Konya'ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil, vücudunuz da doyar"

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın turizm potansiyelini artırmak için yürütülen çalışmaların henüz başında olduklarını dile getirdi.

        Ziyaretçilere çeşitli alternatifler oluşturmaları gerektiğine değinen Altay, Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapması dolayısıyla çeşitli projeler yürüttüklerini kaydetti.

        Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük'te 10 bin yıl önce başlayan şehir hayatının hala devam ettiğini söyledi.

        Konya'nın tanıtımı için yurt içi ve dışında yaptıkları etkinliklerden örnek veren Altay, şöyle devam etti:

        "Gastronomi de turizmin en önemli ayaklarından birisi sadece gastronomi odaklanmak Konya için zor. Çünkü Hazreti Mevlana varken, Selçuklu Dar-ül Mülkü varken sadece yemekten bahsetmek olmuyor ama şunu özellikle vurgulamak gerekiyor, 'Konya'ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil, vücudunuz da doyar.' Konya'nın gastronomisi de gün geçtikçe gelişiyor. Biraz ekrana çıkmayı başarabilsek Konya'nın anlatacak çokça hikayesi var. Belki bu işi hikayelendirmeyi de hep birlikte yapmamız gerekiyor. Ama şuna emin olabilirsiniz ki sadece bir kurumun bayrak taşımasıyla bu işi başarma şansımız yok. Dolayısıyla bu salonda bulunan herkesin sürece katkı koyması gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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