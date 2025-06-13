Beyşehir'den kısa kısa

Öğrencilere geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla okul öncesinden liseye tüm okul kademelerinde "sıfır atık yarışması" düzenlendi.

Av yasağının sona ermesiyle profesyonel balık avcılığının yanı sıra sportif olta balıkçılığı yapmak da serbest hale gelecek.

Yeni av sezonunun başlayacak olması nedeniyle balıkçılar, motorlu teknelerini ve av malzemelerinin bakımını yapıyor.

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