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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı 16 Haziran'da sona eriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:59
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı 16 Haziran'da sona eriyor.

        Yeni av sezonunun başlayacak olması nedeniyle balıkçılar, motorlu teknelerini ve av malzemelerinin bakımını yapıyor.

        Av yasağının sona ermesiyle profesyonel balık avcılığının yanı sıra sportif olta balıkçılığı yapmak da serbest hale gelecek.

        - Beyşehirli öğrenci, sıfır atık yarışmasında il birincisi oldu

        Öğrencilere geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla okul öncesinden liseye tüm okul kademelerinde "sıfır atık yarışması" düzenlendi.

        Beyşehir Alaaddin Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Hasret Doğdu, atıktan sanata ileri dönüşüm kategorisinde Konya il birincisi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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