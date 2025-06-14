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        Konya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 06:02 Güncelleme: 14.06.2025 - 06:02
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        Konya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        F. G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden ve gelen sürücüsü belirlenemeyen 42 ALM 508 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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