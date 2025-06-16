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        Konya'da öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:26
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        Konya'da öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        D.A.O'nun (15) kullandığı plakasız motosiklet, Yeni Mahalle Seyran Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 GBJ 84 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

        Kazayı servis aracı sürücüsü ve araç içerisindeki öğrenciler yara almadan atlattı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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