Konya merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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