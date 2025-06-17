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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:05
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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