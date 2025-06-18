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        Konya'da kayıp olarak aranan kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan zanlı ve babası tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, kayıp olarak aranan kişiyi tabancayla öldürdüğü belirlenen zanlı ve babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:30
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        Konya'da kayıp olarak aranan kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan zanlı ve babası tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, kayıp olarak aranan kişiyi tabancayla öldürdüğü belirlenen zanlı ve babası tutuklandı.

        Mehmet Tural'ın (62) kaybolmasıyla ilgili bir televizyon programına katılan ve canlı yayında yaptığı açıklamalarla cinayeti itiraf eden Kenan Y'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kenan Y'nin ifadesinde "Maktulle arabadan indik, uçurum kenarına geldik. Aramızda tartışma çıktı. Eşimle ilgili küfürlü konuşunca sinirlendim, belimdeki kurusıkıdan bozma tabancayı çıkardım. Mehmet Tural silahı görünce kaçmak istedi. Ben bir el ateş ettim, sonra kendisi uçurumdan yuvarlandı. Yanına indiğimde hareketsiz yatıyordu. Üstünü ceketle örttüm, taşlarla kapattım ve olay yerinden ayrıldım. Çantada 200 bin lira olduğunu biliyordum. O yüzden ceplerini karıştırmadım. Çantayı alıp arabamla köye gittim. Yolda cep telefonunu suya attım. Silahı ise soğuk hava deposu arkasında toprağa gömdüm. Parayı harcadım." dediği öğrenildi.

        Kenan Y'nin gösterdiği bölgede arama yapan jandarma ve polis ekipleri, mermi izi bulunan bir kafatası ile vahşi hayvanlarca parçalandığı değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı.

        Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kenan Y. ve babası Dursun Y, geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi.

        Kenan Y. ve babası Dursun Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemiş, programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

        ​​​​​​​Tural'ın, ilçedeki etkinliklerde kostüm giyerek Nasreddin Hoca'yı canlandırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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