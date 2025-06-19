Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği yapılacak

        Akşehir ilçesinde düzenlenecek "66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği"nin programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akşehir ilçesinde düzenlenecek "66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği"nin programı açıklandı.

        Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla program, kamuoyuna duyuruldu.

        Toplantıya, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şule Doğancı katıldı

        Bu yılki etkinliklerde temsili Nasreddin Hoca olarak sevilen tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli görev yapacak.

        Şenlik kapsamında Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Koray Avcı, Emircan İğrek, Dedublüman, Cengiz Kurtoğlu, Zeynep Bastık ve Blok3 sahne alacak.

        Programda, tiyatro oyunlarının da yer alacağı açıklandı.

        Şenlik, 5-15 Temmuz'da gerçekleşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Ali Erbaş: 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı varsa, bugün...
        Ali Erbaş: 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı varsa, bugün...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da hafızlık icazet töreninde konuşt...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da hafızlık icazet töreninde konuşt...
        Konya'da kayıp olarak aranan kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan zanlı ve babası...
        Konya'da kayıp olarak aranan kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan zanlı ve babası...
        Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti; baba-oğul tutuklandı (2)
        Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti; baba-oğul tutuklandı (2)