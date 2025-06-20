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        Hüyük'ten kısa kısa

        Hüyüklü öğrenciler Konya'da düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:34
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        Hüyük'ten kısa kısa
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        Hüyüklü öğrenciler Konya'da düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, "Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere Projesi" ve "Minik Terziler İş Başında Dikiş Makinesiyle İlk Eserim Projesi" yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

        Maden, gazetecilere, yarışmalarda iki okul öğrencilerinin dereceye girerek göğüslerini kabarttığını belirterek, başarıya imza atan öğrencileri ve rehberlik eden öğretmenleri tebrik etti.

        - Hüyük'te 2025 yılı biçerdöver ve balya ücretleri belirlendi

        Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef başkanlığında muhtar ve çiftçilerin katıldığı toplantıda, biçerdöver ve balya ücretleri tarifesi belirlendi.

        Zedef, biçerdöver ücretlerinin 2 bin metrekare fiyatının 500 lira olduğunu, balya yapım ücretlerinin ise 25 lira olarak belirlendiğini söyledi.

        Biçim kayıplarını önlemek için biçerdöver kontrol belgeli operatörler tercih edilmesi gerektiğini belirten Zedef, anız yangınları konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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