Konya'da okul arkadaşını taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
Konya'da okul arkadaşını taşla başından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Merkez Meram ilçesinde 8 Aralık'ta H.B.G. (13) taşla başına aldığı darbe sonucu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan H.B.G. bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.
Taburcu edilen H.B.G.'yi yaraladığı gerekçesiyle daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan T.F. (13), ailenin itirazı ve sunulan yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı.
Mağdurun yaralanma derecesi de göz önünde bulundurularak "suç vasfının değişmesi" nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen T.F, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
