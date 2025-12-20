Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:23
        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        T.K, idaresindeki otomobil, Seyitharun Veli Caddesi Otogar Kavşağı'nda H.A.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

