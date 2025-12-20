Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
T.K, idaresindeki otomobil, Seyitharun Veli Caddesi Otogar Kavşağı'nda H.A.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
