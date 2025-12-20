Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın merkez Karatay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:37
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
        Konya'nın merkez Karatay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        M.Y.K. idaresindeki 68 ABR 307 plakalı otomobil, Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yolun karşısına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Y.K'nin (15) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

