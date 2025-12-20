Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya - Ankara kara yolu Kulu Kavşağı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Kara yolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis dronla görüntülendi.
Karayolları ekiplerinin bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.
