Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:24 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Bardhi, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

        Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Mendes, Mane, Onukgha

        Sarı kart: Dk. 28 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'da okul arkadaşını taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da okul arkadaşını taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oldu
        Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oldu
        Ağaca çarpan otomobildeki 14 yaşındaki Abdurrahman öldü
        Ağaca çarpan otomobildeki 14 yaşındaki Abdurrahman öldü
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
        Makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü Bir kişinin hayatını kay...
        Makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü Bir kişinin hayatını kay...
        Türk Yıldızları Konya'da öğrencilerle buluştu
        Türk Yıldızları Konya'da öğrencilerle buluştu