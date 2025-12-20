Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Bardhi, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir
Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Mendes, Mane, Onukgha
Sarı kart: Dk. 28 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
