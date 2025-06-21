Konya'da buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı.
Konya'nın Kulu ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı.
Onatçılı Yaylası'nda Murat Çetin'e ait buğday ekili tarladan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 35 dönüm ekili alanın etkilendiği öğrenildi.
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