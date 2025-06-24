Akşehir'de kiraz hasadı başladı
Konya'nın Akşehir ilçesinde sezonun ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde sezonun ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi.
Gölçayır Mahallesi'nde üretici Dursun Solmaz tarafından hasat edilen yaklaşık 40 kilogram kiraz, kilogramı 300 liradan satıldı.
Kiraz alımı yapan komisyoncu Samet Koğa ise ilk kirazın üretici Dursun Solmaz tarafından kendilerine teslim edildiğini kaydetti.
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