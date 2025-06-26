Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan hasta hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan hasta hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Seydişehir yaşayan ve bir anda fenalaşan 50 yaşındaki Mevlüt Teber, Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkikler ve kontroller sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ağır olan Teber için Konya'dan hava ambulansı talep edildi.
Durumu ağır olan Teber, hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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