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        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan hasta hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:05
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        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan hasta hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Seydişehir yaşayan ve bir anda fenalaşan 50 yaşındaki Mevlüt Teber, Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkikler ve kontroller sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ağır olan Teber için Konya'dan hava ambulansı talep edildi.

        Durumu ağır olan Teber, hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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