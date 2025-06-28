Konya'da bir kişinin mezarı otopsi için açıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verilen kişinin mezarı otopsi için açılarak, cenazesi adli tıpa gönderildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verilen kişinin mezarı otopsi için açılarak, cenazesi adli tıpa gönderildi.
Ankara'da hayatını kaybeden H.G'nin (70) cenazesi, 14 gün önce Kulu Cumhuriyet Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Savcılığa yapılan şikayet üzerine ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezardan çıkarılan H.G'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopsi sonrası H.G'nin cenazesinin yeniden defnedildiği öğrenildi.
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