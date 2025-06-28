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        Seydişehir'de motorlu testereyle ağaç kesen kişi kendini yaraladı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu testereyle odun kesen kişi, ayağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:36
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        Seydişehir'de motorlu testereyle ağaç kesen kişi kendini yaraladı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu testereyle odun kesen kişi, ayağından yaralandı.

        Seydişehir - Antalya kara yolundaki ormanlık alanında motorlu testereyle kesim yapan Yusuf Kadıhanı, bir anlık dalgınlık sonucu kendini yaralayınca yardım istedi.

        Kadıhanı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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