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        Konya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi

        Konya'da hasta ihbarına giden ambulansa yol vermeyen aracın sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:57
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        Konya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi
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        Konya'da hasta ihbarına giden ambulansa yol vermeyen aracın sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza uygulandı.

        Hasanköy Caddesi'nde kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ambulansa yol vermediği tespit edilen sürücüye görüntüleri izletti.

        Sürücü, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve ihlali gerçekleştirdiğini kabul etti.

        Trafik ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermemek" ve "aksine bir işaret bulunmadıkça en sol şeridi sürekli işgal etmek" maddeleri uyarınca 3 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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