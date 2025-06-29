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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:33
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe ve genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu taşıdığını belirledikleri aracı Seydişehir-Antalya kara yolunda durdurdu.

        Aracın emniyet kemeri bağlantısı olan bölümleri ile döşemelerinde yapılan aramada 1022 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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