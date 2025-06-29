Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe ve genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu taşıdığını belirledikleri aracı Seydişehir-Antalya kara yolunda durdurdu.
Aracın emniyet kemeri bağlantısı olan bölümleri ile döşemelerinde yapılan aramada 1022 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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