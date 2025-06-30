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        Konya'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:14
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        Konya'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Üzümlü Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada motosikletten düşerek sürüklenen sürücü yaralandı.

        Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, Alparslan Türkeş Caddesi'nde ilerleyen motosikletin devrilmesi, sürücünün bir süre sürüklenmesi yer alıyor. Görüntülerde, çevredekilerin yaralının yanına gelerek yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.

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