Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firmasını açıkladığı listeye 12 firmayla giren Konya, ülkenin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen konuya ilişkin yazılı açıklamasında, geçen yıl listede 6 firmayla yer alan Konya'nın bu yıl sayıyı ikiye katladığına dikkati çekti.

Listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Büyükeğen, Konya'nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Büyükeğen, ülkenin ihracat devleri arasında yer alan firmaların tüm olumsuzluklara rağmen gösterdikleri azimle örnek olduklarını belirterek, "Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelen Konya'mız, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri konumunda. Şehrimizin ihracattaki gücü her geçen yıl artmaya devam ediyor. İlk 1000 ihracatçı firma listesindeki firmalarımız da bunun en önemli göstergelerinden biri. İhracatın şampiyonları arasında yer alan 12 firmamız başta olmak üzere, üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yapan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.