Beyşehir'de biçerdöverler denetledi

Çiftçiler ve sürücüler gerekli tedbirler ve uyulması gereken kurallar konusunda uyarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverleri kontrol etti.

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