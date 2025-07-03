Akşehir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangını gören ev sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri sevk edildi.

Akşehir'de bir evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

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