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        Akşehir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

        Akşehir'de bir evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:36
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        Akşehir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
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        Akşehir'de bir evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

        Gazi Mahallesi 30104. Sokak'taki müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Yangını gören ev sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

        Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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