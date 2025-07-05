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        Konya'da gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:58
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        Konya'da gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Eğirler Mahallesi'ndeki gölete serinlemek için giren Ahmet Hüyük (15) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Hüyük, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Konya kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Hüyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hüyük'ün cenazesi, Eğirler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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