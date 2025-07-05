Konya'da gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Eğirler Mahallesi'ndeki gölete serinlemek için giren Ahmet Hüyük (15) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Hüyük, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Konya kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Hüyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüyük'ün cenazesi, Eğirler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
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