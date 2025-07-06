Konya'da 500 bin metrekare arazinin hasadından elde edilen gelir hayır işlerinde kullanılacak

Konya'da Yalıhüyük Belediyesince, Milli Emlak'tan kiralanıp ekilen 500 bin metrekare araziden hasat edilen hububatın geliri belediye bünyesinde hayır işlerine harcanacak.

Yalıhüyük Belediyesi öncülüğünde, yaklaşık 60 çiftçinin gönüllü olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekilen arazide dualarla hasat töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, törendeki konuşmasında tohumları aldıkları Taşpınar Tarım'a destekleri için teşekkür etti.

Birlik ve beraberlikle projenin sonuçlandığını belirten Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu'na da destekleri dolayısıyla minnettar olduklarını, kiraladıkları 500 bin metrekare araziden elde edecekleri gelirin tamamını hayır işlerinde kullanacaklarını söyledi.

Taşpınar Tarım'ın AR-GE Müdürü Ahmet Konuk, projede kullanılan amiral altı sıralı arpa tohumunun 12 yıllık bir emekle hastalık ve soğuğa dayanıklı, yüksek verimli, tamamen yerli ve milli bir çeşit olarak geliştirildiğini belirterek, böylesi anlamlı proje içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.