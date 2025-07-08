Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Taraşçı Mahallesi'nde 30 Haziran'da kullandığı motosiklet devrilen T.S, yaralandı.
T.S, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtulamadı.
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