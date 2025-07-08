Akşehir'de narkotik tırında vatandaşlar bilgilendirildi
Akşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik tırı vatandaşları bilgilendirdi.
Akşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik tırı vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin narkotik tırı, Akşehir ilçesinde 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'ne geldi.
Tırdaki narkotik ekipleri, Nasreddin Hoca Mezarlığı önünde vatandaşları bilgilendirdi.
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