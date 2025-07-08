Konyaspor, sezonun ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da başladı

Futbolcular, iki grupta halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenmanı, turnuva maçlarıyla tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanın ilk bölümünde koşu ve kuvvet çalışması yapıldı.

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