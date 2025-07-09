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        Konya'da kediye şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

        Konya'da bir apartmanda kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerasıyla görüntülenen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:20
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        Konya'da kediye şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
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        Konya'da bir apartmanda kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerasıyla görüntülenen şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki apartmanın koridorunda bir kişinin, kediyi sert şekilde yere fırlattığı anın güvenlik kamerası görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen A.Ş., gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen A.Ş'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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