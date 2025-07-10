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        Elektrikli araç yangınlarını söndürmek için özel solüsyon geliştirildi

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bir firmada, 3 yıllık AR-GE sürecinin ardından elde edilen kimyasal solüsyonun kullanıldığı tüplerle, elektrikli batarya yangınına kısa sürede müdahale edilebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:35
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        Elektrikli araç yangınlarını söndürmek için özel solüsyon geliştirildi
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bir firmada, 3 yıllık AR-GE sürecinin ardından elde edilen kimyasal solüsyonun kullanıldığı tüplerle, elektrikli batarya yangınına kısa sürede müdahale edilebilecek.

        Aralarında kimya, endüstri ve makine mühendisinin yer aldığı 10 kişilik ekip, elektrikli araçlardaki yangına kısa sürede etkili müdahale için çalışma yaptı.

        Sakarya Üniversitesi laboratuvarlarında 3 yıl süren AR-GE çalışmasının ardından mühendisler, tutuştuğunda uzun süren lityum batarya yangınını kısa sürede söndürmeyi sağlayan kimyasal solüsyon üretti.

        Ekibin başında yer alan endüstri mühendisi iş insanı Ferhat Bozkurt, AA muhabirine, dünyada lityum pil yangınlarının mevcut yöntemlerle söndürülmesinin güç olduğunu söyledi.

        Bozkurt, elektrikli araç yangınında soğutma için yaklaşık 80 ton su harcandığını belirterek, "Bu tablo, acil çözüm ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu riski minimuma indirmek için yola çıktık. Geliştirdiğimiz yangın söndürme ajanının en dikkat çeken özelliği alev alan lityum pilleri kısa sürede 1000 dereceden 50 derecenin altına düşürmesi. Yangının reaksiyonunu tamamen kesiyoruz. Bu kabiliyet, dünyada şu an eşine az rastlanılan bir özellik." diye konuştu.

        - Talepler doğrultusunda test ve geliştirme faaliyetleri yürütülüyor

        Ürünün testlerinin İstanbul ve Ankara itfaiyeleriyle işbirliği içinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bozkurt, başarılı sonuçların ardından Avrupa, Amerika ve Çin'deki bazı itfaiyelerle de yeni saha denemeleri planlandığı dile getirdi.

        Bozkurt, Sakarya Üniversitesinin desteğiyle geliştirilen ürünün üniversite-sanayi işbirliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sakarya Üniversitesinin yangın laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda akademisyenler de aktif rol üstlendi. Konya'da üretim yapıyoruz ama farklı üniversitelerde de gelen talepler doğrultusunda test ve geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

        - Elektrikli otomobil markalarıyla ortak çalışma yürütüyorlar

        Yeni solüsyonun yalnızca yangına müdahale değil, yangını önleme üzerine de potansiyeli olduğunu vurgulayan Bozkurt, bazı elektrikli araç üreticilerinin, pillerin bu maddeyle kaplanarak yanmanın tamamen önlenmesine yönelik AR-GE çalışmalarına başladığını kaydetti.

        Bozkurt, kısa süre içinde tüm yangın söndürme ekipmanı satan firmalarda ürünün yer alacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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