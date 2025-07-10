Elektrikli araç yangınlarını söndürmek için özel solüsyon geliştirildi

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bir firmada, 3 yıllık AR-GE sürecinin ardından elde edilen kimyasal solüsyonun kullanıldığı tüplerle, elektrikli batarya yangınına kısa sürede müdahale edilebilecek.

Aralarında kimya, endüstri ve makine mühendisinin yer aldığı 10 kişilik ekip, elektrikli araçlardaki yangına kısa sürede etkili müdahale için çalışma yaptı.

Sakarya Üniversitesi laboratuvarlarında 3 yıl süren AR-GE çalışmasının ardından mühendisler, tutuştuğunda uzun süren lityum batarya yangınını kısa sürede söndürmeyi sağlayan kimyasal solüsyon üretti.

Ekibin başında yer alan endüstri mühendisi iş insanı Ferhat Bozkurt, AA muhabirine, dünyada lityum pil yangınlarının mevcut yöntemlerle söndürülmesinin güç olduğunu söyledi.

Bozkurt, elektrikli araç yangınında soğutma için yaklaşık 80 ton su harcandığını belirterek, "Bu tablo, acil çözüm ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu riski minimuma indirmek için yola çıktık. Geliştirdiğimiz yangın söndürme ajanının en dikkat çeken özelliği alev alan lityum pilleri kısa sürede 1000 dereceden 50 derecenin altına düşürmesi. Yangının reaksiyonunu tamamen kesiyoruz. Bu kabiliyet, dünyada şu an eşine az rastlanılan bir özellik." diye konuştu.