Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada 24 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, sanığın maktulden kaynaklı haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elem etkisi altında üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle "haksız tahrik indirimi" uygulayarak 24 yıla düşürdü.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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