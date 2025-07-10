Konya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Y.T. idaresindeki 06 BT 1332 plakalı otomobil, Sandıklı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki alt geçitte F.U. yönetimindeki 42 KV 817 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.