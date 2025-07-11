Konya'da mimarı öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Konya'da mimarı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Konya'da mimarı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık, savunmasında, dolandırıldığını düşündüğünü ve boğuşmada silahın ateş aldığını öne sürerek tahliyesini istedi.
Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Selçuklu ilçesinde 14 Mayıs 2024'te Mevlüt T, mimar Necati Şadi K'yi tüfekle öldürmüş, daha sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.
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