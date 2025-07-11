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        Konya'da mimarı öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Konya'da mimarı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:32
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        Konya'da mimarı öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Konya'da mimarı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık, savunmasında, dolandırıldığını düşündüğünü ve boğuşmada silahın ateş aldığını öne sürerek tahliyesini istedi.

        Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Selçuklu ilçesinde 14 Mayıs 2024'te Mevlüt T, mimar Necati Şadi K'yi tüfekle öldürmüş, daha sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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