Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü Bekir T.’nin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu öğrenildi.

Yaralılardan sürücü ve aynı araçta bulunan sürücünün kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada araçta bulunan ve araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur T. olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin kız kardeşi, baldızı Ayşe Sultan Genç ile 2 aylık bebek olan oğlu Bilge Kaan T. kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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